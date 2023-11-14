«Они вернулись в слезах». Норвежские спортсменки пожаловались на медосмотр

«После этого они вернулись к нам в слезах. Ситуация очень печальная для нас и очень трудная для меня как руководителя», – сказал тренер сборной Норвегии по лыжному двоеборью Ивар Стуан.

«Было некомфортно, а сама процедура была очень непонятной. Мы шли туда без уверенности, и все вышло не так, как нам рассказывали», – говорит 21-летняя чемпионка мира Гида Вествол Хансен.