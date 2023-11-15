Легендарный биатлонист выступил за возвращение России на соревнования

«Я надеюсь, что боевые действия закончатся как можно скорее, все вернется на круги своя, и у российских и белорусских биатлонистов вновь появится возможность участвовать в соревнованиях. Пока же нам приходится иметь дело с позицией IBU, которую поддерживает большинство. Я думаю, что до окончания боевых действий ничего не произойдет. IBU с самого начала очень четко выразил свою позицию», — заявил Бьорндален.