Шведские лыжники пожаловались на низкие призовые в стране.

«Это, конечно, прискорбно и я не могу избавить наших лыжников от ощущения, что в этом вопросе слишком мало делается, но я все равно должен сказать: понимание у нас есть, но мы ограничены в финансовых средствах, которые мы можем использовать.



Я не вижу, чтобы мы могли сделать что-то большее в предстоящем сезоне – мы не будем сокращать призовые, но мы сохраним эту сумму», – говорит Оберг.