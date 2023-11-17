Даниил Серохвостов пропустит Кубок МЛКБ из-за болезни

Даниил Серохвостов пропустит Кубок Международной лиги клубного биатлона из-за болезни.

Биатлонист Серохвостов пропустит Кубок МЛКБ
© Sports.ru

Российский биатлонист Даниил Серохвостов пропустит Кубок Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) в Ханты-Мансийске из-за болезни.

Об этом сообщает «Матч ТВ». 18 ноября спортсмены пробегут масс-старт, 19 ноября – гонку преследования.

В Кубке МЛКБ участвуют российские и белорусские биатлонисты. Победители гонок получат по одному миллиону рублей.