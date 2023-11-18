Биатлонист Бабиков пошутил, что потратит призовые с Кубка МЛКБ на еду
Российские биатлонисты Антон Бабиков, Никита Поршнев и Кристина Павлушина в эфире «Матч ТВ» рассказали, на что потратят призовые с PARI Кубка Международной лиги клубного биатлона в Ханты Мансийске. Первый Кубок МЛКБ проходит 18 и 19 ноября. В гонках примут участие российские и белорусские биатлонисты. За победу спортсмены получат 1 миллион рублей.
— Мы за медали боремся, медали красивые, нам они всем нравятся. Деньги — дополнение. Думаю, уже супруга распределила весь призовой фонд, который я могу выиграть, поэтому не составит большого труда, куда нибудь их пристроить. Возьму себе несколько пар лыж. По нынешним ценам — как раз весь бюджет, — сказал Поршнев в эфире «Матч ТВ».
— Бабки дают? Я не знал. Я проем. Потрачу на вкусную углеводную еду. Инвестировать? В еду, — отметил Бабиков.
— Куда деньги потрачу? На нервные клетки, — сказала Павлушина.
Прямую трансляцию мужского масс старта в рамках первого Кубка Международной лиги клубного биатлона смотрите в эти минуты на телеканале «Матч ТВ».