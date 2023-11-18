Биатлонист Бабиков пошутил, что потратит призовые с Кубка МЛКБ на еду

— Мы за медали боремся, медали красивые, нам они всем нравятся. Деньги — дополнение. Думаю, уже супруга распределила весь призовой фонд, который я могу выиграть, поэтому не составит большого труда, куда нибудь их пристроить. Возьму себе несколько пар лыж. По нынешним ценам — как раз весь бюджет, — сказал Поршнев в эфире «Матч ТВ».



— Бабки дают? Я не знал. Я проем. Потрачу на вкусную углеводную еду. Инвестировать? В еду, — отметил Бабиков.



— Куда деньги потрачу? На нервные клетки, — сказала Павлушина.