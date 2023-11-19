Терезе Йохауг высказалась о потенциальном возвращении в лыжные гонки

«Что на самом деле означают мои слова о том, что это возможно? Ха-ха… Пол [Гуннар Миккельспласс] мой бывший тренер. Мы регулярно общаемся, но больше о сторонних вещах, не о тренировках. Я понимаю, что ходят слухи.