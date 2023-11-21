Дарья Виролайнен выступит за сборную Финляндии на этапе Кубка IBU

Биатлонистка Дарья Виролайнен, представляющая Финляндию с августа 2023 года, попала в состав сборной на Кубок IBU на этап в Контиолахти (Финляндия), сообщается на официальном сайте Ассоциации биатлонистов Финляндии.

© РИА Новости

Первый этап Кубка IBU по биатлону сезона-2023/2024 в Контиолахти пройдёт с 30 ноября по 3 декабря.