Кубок России по биатлону — 2023/2024: расписание этапов, календарь гонок
25 ноября стартует Кубок России по биатлону сезона-2023/2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.
2023 год
Первый этап. Ханты-Мансийск
25 ноября – сингл-микст;
26 ноября — смешанная эстафета.
Второй этап. Ханты-Мансийск
1 декабря — спринт (мужчины, женщины);
2 декабря — гонка преследования (мужчины, женщины);
3 декабря — масс-старт (мужчины, женщины).
Третий этап. Тюмень
7 декабря — индивидуальная гонка (женщины, мужчины);
9 декабря — спринт (женщины, мужчины);
10 декабря — масс-старт (женщины, мужчины).
2024 год
Четвёртый этап. Ижевск
18 января — индивидуальная гонка (мужчины, женщины);
20 января — спринт (мужчины, женщины);
21 января — масс-старт (мужчины, женщины).
Пятый этап. Уфа
29 февраля — индивидуальная гонка (женщины, мужчины);
2 марта — спринт (женщины, мужчины);
3 марта — масс-старт (женщины, мужчины).
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