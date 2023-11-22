Прокуратура запросила 10 лет тюрьмы для экс-главы ЦСП Кравцова

Прокуратура запросила 10 лет лишения свободы для экс-главы ЦСП Александра Кравцова.

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Прокурор также запросил суд назначить Кравцову штраф и лишение права занимать должность руководителя в течение трех лет.

Другим лицам, проходящим по делу, прокуратура запросила по восемь лет заключения.

Александр Кравцов возглавлял Центр спортивной подготовки сборных команд России с 2009 года. С 2014 по 2018 год являлся главой Союза биатлонистов России.