Прокуратура запросила 10 лет тюрьмы для экс-главы ЦСП Кравцова

Прокуратура запросила 10 лет тюрьмы для бывшего главы ЦСП Александра Кравцова
Прокуратура запросила 10 лет лишения свободы для экс-главы ЦСП Александра Кравцова.
Прокурор также запросил суд назначить Кравцову штраф и лишение права занимать должность руководителя в течение трех лет.
Другим лицам, проходящим по делу, прокуратура запросила по восемь лет заключения.
Александр Кравцов возглавлял Центр спортивной подготовки сборных команд России с 2009 года. С 2014 по 2018 год являлся главой Союза биатлонистов России.
Его арестовали в сентябре 2020 года, он обвиняется по статье 160 Уголовного кодекса РФ («присвоение или растрата в особо крупном размере»).
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