Биатлонист заявил, что не жалеет об уходе из сборной России

Биатлонист Александр Поварницын заявил «Матч ТВ», что не жалеет об уходе из сборной России, несмотря на трудности, с которыми ему необходимо справляться на самоподготовке.

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Поварницын ранее тренировался в группе Юрия Каминского, но летом ушел из команды на самоподготовку. Теперь он занимается вместе с чемпионами мира Александром Логиновым и Антоном Бабиковым по планам тренера Дмитрия Шукаловича.

— Кто из вашей тройки лидер?

— Считаю, что Антон. Он очень хорошо чувствовал себя на октябрьском сборе и сейчас на первом снегу, что и подтверждает его результат.

— Не было сожалений, что ты сделал такой выбор и ушел из сборной?

— Нет, вообще не сожалею, какой выбор я сделал. Мне такой формат очень нравится. Конечно, не хватает того, что тренера нет рядом на постоянной основе. Чтобы исправить технические ошибки, их постоянно нужно контролировать. Над этим много приходится работать самому и тратить много своих ресурсов.

Мы всё делаем сами, замещая многие другие позиции в команде, но на самом деле это не такой огромный труд, как кажется.

— Какая у тебя роль?

— Не могу сказать, что я повар (смеется). Мы готовим все вместе. Я больше отвечаю за дисциплину в команде. Небольшое занудство от меня идет. Например, заставляю на зарядку выходить, — сказал Поварницын «Матч ТВ».