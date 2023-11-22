Лыжница Степанова высказалась о проведении Кубка МЛКБ

Лыжница Вероника Степанова высказалась о проведении Кубка МЛКБ.

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«Спортивное событие недели — Кубок Международной лиги клубного биатлона. Даже не недели — года. Там было почти все, чтобы его можно было назвать соревнованием-шоу мирового класса.

Вопросы и жалобы? Они тоже есть. Не все мне понравилось.

Что бы уважаемые мною комментаторы «Матч ТВ» ни говорили, зрителей на стадионе было удивительно мало для такого классного зрелища. Не могу понять почему — может быть, в Хантах какие-то другие интересные события происходили в прошедшие выходные?

В соцсетях не смогла найти ни одного канала МЛКБ. Открою секрет (нет): сейчас все, по крайней мере в моем поколении, смотрят трансляции по телевизору с телефоном в руках одновременно. Мы вообще все делаем с телефоном — скоро, наверное, тренироваться начнем, держа его в руках.

Как вы понимаете, большинство биатлонисток я знаю лично — и все равно мне интересно во время гонки что-то уточнить про них. Я уж не говорю, что современный зритель привык к розыгрышам призов от спонсоров, викторинам и прочим средствам развлечения.

Но, думаю, все это сравнительные мелочи и к следующим соревнованиям боссы МЛКБ над ними поработают.

Самое важное: впервые соревнования такого класса по биатлону организованы частным бизнесом. Это то, о чем я пытаюсь говорить, за что агитировать чуть ли не в каждой своей колонке. Чиновники обязаны планировать заранее и все расходы обосновывать до копейки. Бизнес может в понедельник решить — и в субботу объявить соревнования. Тем более — владелец бизнеса, если за свои личные.