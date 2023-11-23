Большунов выиграл лыжную гонку на этапе Кубка России

Трехкратный олимпийский чемпион лыжник Александр Большунов стал победителем первого этапа Кубка России в гонке на 15 км с раздельным стартом свободным стилем. Соревнования проходят в поселке Вершина Тёи, Республика Хакасия.

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Большунов преодолел дистанцию за 32 минуты 37,9 секунды. Второе место занял Артем Мальцев (отставание - 6,3 с), третьим стал Савелий Коростелев (+19,2).

Большунову 26 лет, он является трехкратным олимпийским чемпионом, четырехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером Олимпиад. Также лыжник один раз становился чемпионом мира, шесть раз - серебряным призером мировых первенств, один раз - бронзовым, по два раза выигрывал общий зачет Кубка мира и многодневную гонку "Тур де Ски".