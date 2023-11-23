Большунов высказался о возможном участии в следующих гонках этапа

Александр Большунов: участие в спринте на этапе Кубка России под очень большим вопросом
Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира, российский лыжник Александр Большунов, ставший победителем коньковой разделки на 15 км свободным стилем на первом этапе Кубка России, высказался о возможном участии в следующих гонках этапа.
«Участие в следующих гонках зависит от самочувствия. Даже не столько от самочувствия, сколько от состояния спины. Даже вчера сказал, что побегу разделку, а потом сделал проработку и почувствовал напряжение. Вчера вечером было под вопросом участие в сегодняшней гонке. Но поработали с массажистами, сегодня пробежал, и пока всё нормально. Но не буду загадывать, потому что ещё завтра день. Тем более следующая гонка — спринт, и он под очень большим вопросом. Там нужно резкие движения выдавать, и это опаснее, чем в дистанционных гонках.
С классикой ещё больше вопросов, потому что три месяца я классическим стилем вообще не катался. Много беговой работы пропустил, только два-три дня назад начал потихонечку бегать. Хочется бегать все гонки, но классика… Если всё будет нормально, буду стартовать. Но всё будет зависеть от состояния спины», — сказал Большунов в интервью проекту «На лыжи!» во «ВКонтакте».