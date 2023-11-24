Серохвостов выступит в смешанной эстафете на этапе Кубка России

«Сейчас со здоровьем всё отлично. Побегу на этапе Кубка России в Ханты-Мансийске смешанную эстафету, ну и личные гонки уже на следующем этапе соревнований. Сегодня тренировался больше всех? Я случайно выключил часы и забыл, сколько катался (улыбается)», — сказал Серохвостов в интервью пресс-службе Союза биатлонистов России (СБР).