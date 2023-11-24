Эрик Вальнес возглавил общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам

Норвежский лыжник Эрик Вальнес , который стал победителем финального забега классического спринта на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2023/2024 в Руке (Финляндия), одновременно возглавил общий зачёт соревнований. В активе Вальнеса 112 очков. На втором месте располагается его товарищ по сборной Йоханнес Клебо , третью позицию занимает француз Ришар Жув.

Отметим, что призёры спринта Клебо и Жув располагаются в общем зачёте не в порядке финиша в гонке из-за результатов квалификации, за которую лыжники также получают очки. У Клебо было четвёртое время, а у Жува – только 20-е.