Вероника Степанова победила в гонке 10 км классическим стилем, Кулешова — вторая

Сегодня, 26 ноября, в Вершине Тёи (Хакасия) состоялась лыжная гонка среди женщин классическим стилем на 10 км. Соревнование прошло в рамках первого этапа Кубка России. В итоге первая место заняла Вероника Степанова. Второй оказалась Анастасия Кулешова. Третью строчку заняла Алина Пеклецова.