«Это битва полов». Степанова бросила вызов Легкову в лыжных гонках

Олимпийская чемпионка 2022 в лыжных гонках Вероника Степанова рассказала в эфире программы «Громко» на телеканале «Матч ТВ», что бросила вызов победителю Игру 2014 Александру Легкову.

Степанова бросила вызов Легкову в лыжных гонках
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Легков завершил международную карьеру в 2018 году.

— Это правда, что вы предложили Легкову челлендж? В подъем кто кого обгонит?

— Да, так и есть. Это битва полов. Я хочу проверить Александра. Как он тренируется спустя почти 10 лет после своей победы на Олимпиаде, — заявила Степанова в эфире программы «Громко».

— Какие правила, Саш?

— Я думаю, Ника выберет сама. Мы найдем либо длинный подъем, либо равнину, либо спуск и попробуем кто кого. Поставим на это небольшие средства. И по итогу на финише, кто проиграл, сразу должен заплатить. А потом отправим всё на благотворительность, — сказал Легков в эфире программы «Громко» на телеканале «Матч ТВ»

Легкову 40 лет, Степановой 22.