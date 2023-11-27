Степанова бросила вызов Легкову в лыжных гонках

— Я думаю, Ника выберет сама. Мы найдем либо длинный подъем, либо равнину, либо спуск и попробуем кто кого. Поставим на это небольшие средства. И по итогу на финише, кто проиграл, сразу должен заплатить. А потом отправим всё на благотворительность, — сказал Легков в эфире программы «Громко» на телеканале «Матч ТВ»