Лыжник умер во время тренировки на Муринском поле в Санкт-Петербурге

Лыжник на Муринском поле внезапно упал во время одной из тренировок. Прохожие, заметившие лежащего спортсмена, вызвали ему скорую помощь. Спасти мужчину не удалось, сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».

Жители одного из домов увидели на земле мужчину и поспешили ему помочь. По словам очевидцев, к 66-летнему лыжнику долгое время никто не подходил. По одной из версий, он мог умереть не сразу, а со временем. Изначально предполагалось, что мужчина скончался от гипотермии.