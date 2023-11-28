FIBA продлила отстранение России и Беларуси от международных соревнований

Исполнительный комитет Международной федерации баскетбола (FIBA) оставил в силе отстранение России и Беларуси от международных соревнований, сообщил официальный сайт организации.

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Заседание исполкома прошло 27 ноября в Швейцарии. Комитет постановил, что отстранение будет действовать до следующего заседания Центрального совета организации.

FIBA отстранила Россию и Беларусь от международных стартов в марте 2022 года из-за СВО на Украине. Поэтому спортсмены из этих стран пропустят Олимпийские игры 2024 года в Париже.