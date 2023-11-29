Три лыжницы сборной Швеции сдали положительные тесты на коронавирус

Ранее лыжник сборной Швеции Вильям Поромаа пропустил масс старт на этапе Кубка мира в Руке (Финляндия) в минувшие выходные, так как его тест на COVID 19 дал положительный результат.

— Мы находимся в ситуации, когда у нескольких членов команды тесты на COVID 19 дали положительный результат. Ситуация явно неудачная, и в настоящее время мы принимаем ряд мер, чтобы минимизировать дальнейшее распространение инфекции, — сказал врач шведской национальной сборной Рикард Нобериус.

Сундлинг и Сван пропустят второй этап Кубка мира в Елливаре (Швеция), который пройдет 2–3 декабря. Карлссон была изолирована от партнерш по команде и сохраняет шансы выступить на соревнованиях, поскольку у нее нет симптомов заболевания.