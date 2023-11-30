Биатлонист Даниил Серохвостов рассказал «Матч ТВ», что не испытывает проблем со здоровьем и пробежит все гонки на втором этапе Кубка России в Ханты Мансийске. Соревнования пройдут с 1 по 3 декабря. Ранее Серохвостов не принял участие в первом PARI Кубке Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ). — Планирую бежать все гонки на этом этапе. Здоровье не подводит, и надеюсь, что до конца сезона уже не подведет. Я работаю с иммунологом, с ним мы делаем курсы витаминов, кроме этого, пью травы — все натуральное, — сказал Серохвостов «Матч ТВ». Первые гонки этапа Альфа Банк Кубка России в Ханты Мансийске смотрите в пятницу, 1 декабря, в прямом эфире на телеканале «Матч ТВ», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.