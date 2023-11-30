Клебо выступит на Кубке Норвегии после отказа от участия на этапе Кубка мира

Девятикратный чемпион мира в лыжных гонках Йоханнес Клебо примет участие в двух гонках на Кубке Норвегии, которые пройдут в деревне Голо в пятницу и субботу, сообщает агентство NRK со ссылкой на NTB.

— Клебо подал заявку на участие в спринте свободным стилем в пятницу, а также в гонке на 10 км классическим стилем в субботу, — сказал представитель Норвежской лыжной ассоциации Эйрик Хусби.

В понедельник спортсмен объявил, что не поедет на второй этап Кубка мира, который запланирован в Швеции в ближайшие выходные. Свое решение он объяснил тем, что ему необходимо больше тренироваться после перенесенного коронавируса.