Бывшая российская биатлонистка заняла 26‑е место на этапе Кубка IBU

Бывшая российская биатлонистка Виролайнен заняла 26‑е место в индивидуальной гонке на этапе Кубка IBU в Контиолахти
Финская биатлонистка Дарья Виролайнен заняла 26 е место в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка IBU в Контиолахти.
Виролайнен допустила четыре промаха на огневых рубежах и на финише проиграла 4 минуты 53,5 секунды победительнице Жанне Ришар из Франции. Серебро завоевала норвежка Марен Киркейде, бронзу — ее соотечественница Каролин Эрдаль.
Международный союз биатлонистов (IBU) разрешил Виролайнен представлять Финляндию на международных соревнованиях в сезоне 2023/24. Спортсменка с 2016 года проживает с семьей в Финляндии, но в то время она выступала за сборную России и в составе команды выиграла золото чемпионата Европы 2017 года в сингл миксте.
Виролайнен — старшая дочь трехкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой.
Российские биатлонисты были отстранены от соревнований под эгидой IBU весной 2022 года.
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Бывшая российская биатлонистка Виролайнен заняла 26‑е место в индивидуальной гонке на этапе Кубка IBU в Контиолахти