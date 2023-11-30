Бывшая российская биатлонистка заняла 26‑е место на этапе Кубка IBU

Виролайнен допустила четыре промаха на огневых рубежах и на финише проиграла 4 минуты 53,5 секунды победительнице Жанне Ришар из Франции. Серебро завоевала норвежка Марен Киркейде, бронзу — ее соотечественница Каролин Эрдаль .

Международный союз биатлонистов (IBU) разрешил Виролайнен представлять Финляндию на международных соревнованиях в сезоне 2023/24. Спортсменка с 2016 года проживает с семьей в Финляндии, но в то время она выступала за сборную России и в составе команды выиграла золото чемпионата Европы 2017 года в сингл миксте.