Александр Большунов одержал победу в коньковой разделке на 10 км на этапе КР в Тюмени

Сегодня, 1 декабря, в Тюмени состоялась лыжная гонка с раздельным стартом свободным стилем на 10 км среди мужчин. Соревнование прошло в рамках второго этапа Альфа-Банк Кубка России. Лучшим в этой гонке стал трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов. Лыжник, представляющий Архангельскую область, преодолел дистанцию за 22.25,6.

Большунов одержал победу в коньковой разделке на 10 км на этапе КР в Тюмени
© РИА НОВОСТИ

Второе место занял представитель Тюменской области Артём Мальцев, уступивший лидеру 27,3 секунды. Третьим стал Савелий Коростелёв, выступающий за Архангельскую область.

Лыжные гонки. Кубок России сезона-2023/2024. Второй этап. Тюмень

10 км, свободный стиль. Мужчины

1. Александр Большунов (Архангельская область) — 22.25,6.

2. Артём Мальцев (Тюменская область) — отставание 27,3 секунды.

3. Савелий Коростелёв (Архангельская область) +31,2.

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