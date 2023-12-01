Большунов одержал победу в коньковой разделке на 10 км на этапе КР в Тюмени

Сегодня, 1 декабря, в Тюмени состоялась лыжная гонка с раздельным стартом свободным стилем на 10 км среди мужчин. Соревнование прошло в рамках второго этапа Альфа-Банк Кубка России. Лучшим в этой гонке стал трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов. Лыжник, представляющий Архангельскую область, преодолел дистанцию за 22.25,6.