«Это мой первый ноль за всю карьеру». Сидоров о спринте на Кубке России

«Вели по Смольскому, говорили, что три секунды у него выигрываю на последнем круге. Старался, чтобы не скинул. Даже по Эдику Латыпову вели.



Я занимаюсь биатлоном уже 14 лет, это мой первый ноль за всю карьеру, поэтому очень доволен.



Погода холодная сегодня, очень рад, что смог закрыть все десять мишеней. Буду надеяться, что меня никто не обгонит», – сказал Сидоров в эфире «Матч ТВ».