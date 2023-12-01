Эдуард Латыпов победил в спринте спринта на этапе Кубка России

Сегодня, 1 декабря, на втором этапе Кубка России по биатлону сезона-2023/2024 в Ханты-Мансийске состоялась мужская спринтерская гонка на 10 км. Победу в этих соревнованиях одержал биатлонист Эдуард Латыпов. Спортсмен допустил один промах и преодолел дистанцию за 24.26,1.