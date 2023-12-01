Александр Большунов рассказал, почему не завершил карьеру после серьёзной травмы

«Кажется, словно судьба тебе постоянно сложности подкидывает – а, ты в прошлый раз справился?! На тебе, попробуй ещё вот так. Опять справился?! Ну тогда вот ещё. Это определённый вызов. Сложно, но приходится всё преодолевать и только смотреть вперёд. Мне сейчас даже интересно, как я на этот раз выйду из такой ситуации и проведу сезон. Многие мечтают, чтобы я закончил. Но нет. Не дождётесь. Пока я другим такой радости не доставлю», — сказал Большунов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.