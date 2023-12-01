Российский призер чемпионата мира по биатлону завершил карьеру в 27 лет

«Я принимал решение сам, своим сердцем. Я не мог бы закончить со спортом ради семьи, поэтому вечно слушал кого-то. Но семья для меня важнее всего теперь. Решение я принял, еще когда родилась дочь. Понимаю, насколько тяжело моей супруге дома с ребенком одной», — сказал Поршнев.