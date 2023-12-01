Наталия Шевченко одержала победу в спринте на этапе Кубка России

Сегодня, 1 декабря, на втором этапе Альфа-Банк Кубка России по биатлону сезона-2023/2024 в Ханты-Мансийске состоялась женская спринтерская гонка на 7,5 км. Лучшей в этих соревнованиях стала представительница команды Свердловской области Наталия Шевченко. Спортсменка не допустила промахов и преодолела дистанцию за 21.58,2.