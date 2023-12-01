Большунов рассказал, почему не завершил карьеру после серьезной травмы

— Кажется, словно судьба тебе постоянно сложности подкидывает — а, ты в прошлый раз справился?! На тебе, попробуй еще вот так. Опять справился?! Ну тогда вот еще. Это определенный вызов. Сложно, но приходится все преодолевать и только смотреть вперёд. Мне сейчас даже интересно, как я на этот раз выйду из такой ситуации и проведу сезон. Многие мечтают, чтобы я закончил. Но нет. Не дождетесь. Пока я другим такой радости не доставлю, — приводит слова Большунова «Чемпионат».