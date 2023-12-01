Большунов рассказал, почему не завершил карьеру после серьезной травмы

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов объяснил, почему принял решение не завершать карьеру после травмы спины.

Большунов рассказал, почему не завершил карьеру после серьезной травмы
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— Кажется, словно судьба тебе постоянно сложности подкидывает — а, ты в прошлый раз справился?! На тебе, попробуй еще вот так. Опять справился?! Ну тогда вот еще. Это определенный вызов. Сложно, но приходится все преодолевать и только смотреть вперёд. Мне сейчас даже интересно, как я на этот раз выйду из такой ситуации и проведу сезон. Многие мечтают, чтобы я закончил. Но нет. Не дождетесь. Пока я другим такой радости не доставлю, — приводит слова Большунова «Чемпионат».

Большунову 26 лет, он является трехкратным олимпийским чемпионом, четырехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером Олимпиад. Также лыжник один раз становился чемпионом мира, шесть раз — серебряным призером мировых первенств, один раз — бронзовым, по два раза выигрывал общий зачет Кубка мира и многодневную гонку «Тур де Ски».

В субботу, 2 декабря, на втором этапе Альфа Банк Кубка России в Тюмени пройдут спринтерские гонки. Прямую трансляцию квалификаций смотрите с 08:55 (мск) на канале «Матч! Арена». Финалы покажут с 10:50 (мск) на канале «Матч ТВ», сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.