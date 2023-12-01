Большунов рассказал, почему не завершил карьеру после серьезной травмы
Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов объяснил, почему принял решение не завершать карьеру после травмы спины.
— Кажется, словно судьба тебе постоянно сложности подкидывает — а, ты в прошлый раз справился?! На тебе, попробуй еще вот так. Опять справился?! Ну тогда вот еще. Это определенный вызов. Сложно, но приходится все преодолевать и только смотреть вперёд. Мне сейчас даже интересно, как я на этот раз выйду из такой ситуации и проведу сезон. Многие мечтают, чтобы я закончил. Но нет. Не дождетесь. Пока я другим такой радости не доставлю, — приводит слова Большунова «Чемпионат».
Большунову 26 лет, он является трехкратным олимпийским чемпионом, четырехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером Олимпиад. Также лыжник один раз становился чемпионом мира, шесть раз — серебряным призером мировых первенств, один раз — бронзовым, по два раза выигрывал общий зачет Кубка мира и многодневную гонку «Тур де Ски».
В субботу, 2 декабря, на втором этапе Альфа Банк Кубка России в Тюмени пройдут спринтерские гонки. Прямую трансляцию квалификаций смотрите с 08:55 (мск) на канале «Матч! Арена». Финалы покажут с 10:50 (мск) на канале «Матч ТВ», сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.