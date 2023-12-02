Наталия Шевченко выиграла пасьют на 2-м этапе Кубка России по биатлону

Наталия Шевченко вслед за спринтом выиграла пасьют на 2-м этапе Кубка России по биатлону
В Ханты-Мансийске завершилась женская гонка преследования в рамках второго этапа Альфа-Банк Кубка России – 2023/2024 по биатлону. Его победительницей стала Наталия Шевченко (Мекрюкова), сохранившая первое место по итогам спринта. Второй к финишу пришла Елизавета Каплина. Тройку призёров замкнула Анастасия Гореева.
Биатлон. Кубок России, второй этап, Ханты-Мансийск. Гонка преследования, 10 км. Женщины
(1) Наталия Шевченко (Свердловская область) — 29.41,0 (2 промаха).
(8) Елизавета Каплина (ХМАО) — отставание 13,4 секунды (1).
(13) Анастасия Гореева (Московская область) +14,5 (1).
(10) Анастасия Батманова (Сахалинская область) +27,2 (0).
(4) Тамара Дербушева (Свердловская область) +31,2 (2).
(11) Анна Сола (Беларусь) +41,7 (3).
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