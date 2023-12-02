Большунова признали лучшим российским спортсменом Игр‑2022 в Пекине, Бородавко — лучший тренер
Трехкратный чемпион Олимпиады в Пекине по лыжным гонкам Александр Большунов получил награду как лучший российский спортсмен Игр 2022.
Награду Большунову вручили в рамках ежегодного торжественного вечера Российского союза спортсменов, организованного при поддержке министерства спорта РФ и Олимпийского комитета России.
Мероприятие проходит в Международном центре самбо и бокса. Оно посвящено 55 летию Олимпийских игр в Мехико и в Гренобле, 35 летию Олимпийских игр в Калгари и Сеуле, 25 летию Олимпийских игр в Нагано, 15 летию Олимпийских игр в Пекине, 5 летию Олимпийских игр в Пхенчхане и году, прошедшему с Олимпийских игр в Пекине.
26 летний Большунов — трехкратный Олимпийский чемпион Игр в Пекине (скиатлон 15+15 км, эстафета 4×10 км и марафон). Лучшим тренером Олимпиады 2022 был признан старший тренер лыжной сборной Юрий Бородавко.
Большунова признали лучшим российским спортсменом Игр‑2022 в Пекине, Бородавко — лучший тренер
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