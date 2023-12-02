Большунова признали лучшим российским спортсменом Игр‑2022 в Пекине

Мероприятие проходит в Международном центре самбо и бокса. Оно посвящено 55 летию Олимпийских игр в Мехико и в Гренобле, 35 летию Олимпийских игр в Калгари и Сеуле, 25 летию Олимпийских игр в Нагано, 15 летию Олимпийских игр в Пекине, 5 летию Олимпийских игр в Пхенчхане и году, прошедшему с Олимпийских игр в Пекине.