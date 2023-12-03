Спринтерские гонки Кубка России по биатлону в Тюмени перенесли из‑за погодных условий

Пресс служба Союза биатлонистов России (СБР) сообщила, что спринтерские гонки третьего этапа Альфа Банк Кубка России в Тюмени перенесены с 9 декабря на 6 декабря.

— В связи с погодными условиями спринтерские гонки Альфа Банк Кубка России в Тюмени переносятся с 9 декабря на 6 декабря, — говорится в сообщении.

Позднее в воскресенье состоится женский масс старт в рамках второго этапа Кубка России в Ханты Мансийске, прямая трансляция гонки начнется с 11:10 (мск) на канале «Матч ТВ», а также сайтах sportbox.ru и matchtv.ru.