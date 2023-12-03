Норвежский биатлонист, пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Бё впервые с января 2022 года не попал в топ-10 в двух гонках подряд. Сегодня, 3 декабря, спортсмен стал 15-м в гонке преследования на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция), проиграв победителю, шведу Себастиану Самуэльссону почти полторы минуты и допустив три промаха на огневых рубежах.

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В субботу, 2 декабря, Бё-младший также не вошёл в топ-10: в спринте спортсмен занял 18-е место, проиграв выигравшему гонку немцу Филиппу Наврату более полутора минут с тремя ошибками на стрельбе.

В последний раз подобный результат Йоханнес Бё показывал в января 2022 года. Тогда спортсмен проиграл финальный перед перерывом на Кубке мира масс-старт 19 декабря 2021 года, став 20-м, а затем, 7 января 2022 года, занял 28-е место в спринте.