Пролог перед Кубком России по биатлону в Тюмени отменен из-за мороза
Союз биатлонистов России (СБР) сообщил об отмене пролога перед этапом Альфа-Банк Кубка России в Тюмени.
Решение принято совместно с капитанами команд из-за ожидаемого мороза. Планировалось, что соревнования могут состояться 5, 6 или 7 декабря.
Ранее СБР запустил командную систему прологов, которые должны проходить в формате лыжного спринта или дуэльной стрельбы перед основными турнирами.
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Пролог перед Кубком России по биатлону в Тюмени отменен из-за мороза
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