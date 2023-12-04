Йоханнес Клебо выступит на этапе Кубка мира в Эстерсунде

Пятикратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира, действующий обладатель Кубка мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо вернётся на Кубок мира по лыжным гонкам сезона-2023/2024 на третьем этапе, который пройдёт в Эстерсунде (Швеция) с 9 по 10 декабря, сообщает VG.

© Чемпионат.com

Напомним, Клебо пропустил прошлый этап соревнований в Елливаре (Швеция) из-за неудачного старта сезона и выступил на Кубке Норвегии. В Гало норвежец выиграл спринт и стал вторым в классической разделке на 10 км. По информации источника, лыжник выступит в Эстерсунде в классическом спринте и в гонке на 10 км свободным стилем.