Васильев: у российских биатлонистов заканчиваются патроны

«Слова Бабикова — правда. В этой части санкции очень здорово ударили. Раньше мы выходили на старт с импортным патроном, а сегодня этот патрон недоступен в России. Производители стали монополистами и задрали цены, которые стали неподъемными.



У нас же остался только Климовский завод, который делает биатлонные патроны. К сожалению, их качество оставляет желать лучшего. Не ясно, что с этим делать. Возможно, здесь стоит вмешаться государству. Спортсмены страдают, альтернативы нет. Это проблема», — заявил экс-биатлонист.