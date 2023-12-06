Американская лыжница рассказала о регулярном употреблении алкоголя

«Лыжи не стоят для меня того, чтобы сделать их моим приоритетом номер один — по крайней мере на данный момент. Если бы я полностью сосредоточилась на катании на лыжах, мне бы не хватило удовольствия. Может быть, я могла бы лучше тренироваться, но не думаю, что вечеринки делают меня хуже», — цитирует спортсменку Aftonbladet.