Латыпов дал совет отморозившему гениталии Хальфварссону

«Надо утепляться, если очень холодно. Если около -20 градусов, уже можно не выходить. Что бы посоветовал Хальфварссону? Газету и целлофановый пакет. Ну да, если у него нет трусов с виндстопером. Мне кажется, он просто плохо оделся. Если одеться нормально, то всё будет хорошо. Кто то двое трусов надевает, кто то трое. Надо беречься, — сказал Латыпов в интервью «Матч ТВ».