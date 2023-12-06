Биатлонистка финишировала с куском льда около глаза на масс-старте в Тюмени

«На четвёртом круге дышишь очень глубоко, потому что гонка всё равно тяжелая. Слёзы бегут, поэтому со спуска появился кусок льда около глаза. Некомфортно, но для этого и проводятся такие старты, чтобы практиковать холод и разные условия. Я первый раз побежала в маске. Могу сказать, что неплохо, где то можно глотнуть тёплый воздух», — сказала Шевченко в эфире «Матч ТВ».