Анастасия Шевченко финишировала с куском льда около глаза на масс-старте в Тюмени

Российская биатлонистка Анастасия Шевченко одержала победу в масс-старте на контрольной тренировке биатлонистов в Тюмени. О своих ощущениях от гонки она рассказала после финиша.

Биатлонистка финишировала с куском льда около глаза на масс-старте в Тюмени
© РИА Новости

«На четвёртом круге дышишь очень глубоко, потому что гонка всё равно тяжелая. Слёзы бегут, поэтому со спуска появился кусок льда около глаза. Некомфортно, но для этого и проводятся такие старты, чтобы практиковать холод и разные условия. Я первый раз побежала в маске. Могу сказать, что неплохо, где то можно глотнуть тёплый воздух», — сказала Шевченко в эфире «Матч ТВ».

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Напомним, третий этап Альфа-Банк Кубка России в Тюмени был отменён из-за морозов. Несмотря на это, биатлонисты вышли на старт в рамках контрольной тренировки.

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