Российская лыжница Прохорова сообщила о травме

«Друзья, я должна вам признаться, что, увы, сломала ногу. Всё не так плохо, сломалась только нога, а не я. Это произошло уже некоторое время назад, и в гипсе мне осталось проходить ещё дней 10, так как перелом простой и без смещений. Случилось это на тренировке. Ближайшие соревнования, к сожалению, придётся пропустить, но ориентировочно в конце декабря вы снова увидите меня на лыжах», — написала Прохорова в своих соцсетях.