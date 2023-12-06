"Кто‑то маханет по стакану". Тихонов рассказал, как выступал в мороз -32

«Бегали в Кемерово в -32 в гетрах, двух носках, ноги газетами обматывали. Кто‑то маханет по стакану, никто не жаловался» — Тихонов
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов рассказал «Матч ТВ», как во времена спортивной карьеры выступал в мороз -32 градуса по Цельсию.
Ранее в среду стало известно об отмене этапа Альфа Банк Кубка России в Тюмени из за мороза. В самой нижней точке трассы температура опустилась до -23 градусов.
— Понятно, что есть правила, если температура ниже -20 градусов, то спортсменов морозить нежелательно. Правильное, конечно, решение, но такое предвидеть надо, смотреть прогнозы. У нас много стрельбищ на Урале, а Сибирь мы в свое время обычно планировали ближе к весне, в конце февраля. И никто никогда не ошибался.
Но у нас и поколение было другое, помню, бегали в -32 градуса в Кемерово. Пообморозили себе все, бежали в гетрах, двух носках, ноги газетами обматывали, только потом ботинки надевали. Иногда кто то маханет по стакану, выйдут на старт — нормально. Не помню, чтобы кто то жаловался, — сказал Тихонов «Матч ТВ».