Биатлонистка Виролайнен дебютировала за сборную Финляндии на Кубке мира

Спортсменка стартовала в спринтерской гонке на 7,5 км на втором этапе соревнований в Хохфильцене (Австрия) и ушла на дистанцию под 85-м номером. Ранее стало известно, что Виролайнен попала в заявку сборной Финляндии на этапы Кубка мира в Хохфильцене и Ленцерхайде (Швейцария). Последний раз Виролайнен выступала на Кубке мира в составе команды России в сезоне-2017/2018 на этапе в Тюмени.