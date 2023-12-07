Экс‑лыжница Грухвина: «Психологически я еще не привыкла к биатлону»
Бывшая лыжница Анна Грухвина рассказала «Матч ТВ», что пока не привыкла к биатлону в психологическом плане, также ей нужно научиться правильно раскладывать силы на дистанции.
Перед началом подготовительного периода Грухвина перешла из лыжных гонок в биатлон. В личных гонках на этапе Кубка России в Ханты Мансийске биатлонистка не смогла попасть в топ 30.
— Итоги двух этапов можно назвать хорошими. Главное, что я выступила, постреляла на скорости. Не со всеми моментами, конечно, получилось справиться, но все классно. Хочется стрелять, стартовать, пробовать. Стрельба дает сильный азарт.
— В масс старте удалось показать лучший круг среди всех биатлонисток.
— Ну да, потому что он был без стрельбы (смеется). По правилам большого масс старта участники делятся на две группы перед первой стрельбой: лидеры ушли на стрельбу, а мы уехали дальше. В целом, хорошо, что так получилось (смеется).
— Чувствуете преимущество в лыжном ходе в сравнении с другими?
— Нет, никакого преимущества я не чувствую, девчонки очень сильны. Пока не получается показать тот ход, на который я способна. Психологически я еще не привыкла к биатлону, потому что надо научиться правильно раскладывать себя по дистанции. Это совсем другой вид спорта. Я еще осваиваюсь, — сказала Грухвина «Матч ТВ».