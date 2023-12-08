Норвежка Тандреволд выиграла спринт на втором этапе КМ по биатлону

В Хохфильцене (Австрия) состоялась женская спринтерская гонка в рамках второго этапа Кубка мира – 2023/2024 по биатлону. Его победительницей стала трёхкратная чемпионка мира в эстафете норвежка Ингрид Ландмарк Тандреволд. Второй результат показала олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, двукратный призёр данных соревнований в личных гонках шведка Эльвира Эберг. Тройку призёров замкнула олимпийская чемпионка 2022 года в масс-старте Жюстин Бреза-Буше из Франции.