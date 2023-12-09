Йоханнес Бе первым после Бьорндалена и Фуркада достиг отметки в 75 личных побед на КМ

Пятикратный олимпийский чемпион, 17-кратный чемпион мира норвежец Йоханнес Бё стал лишь третьим биатлонистом в истории, которому удалось одержать 75 личных побед в карьере на уровне Кубка мира.

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Ранее этого достижения добивались лишь пятикратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира француз Мартен Фуркад (у него за карьеру 83 победы) и восьмикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира норвежец Уле-Эйнар Бьорндален (на его счету 98 побед).

Свою юбилейную, 75 победу младший Бё одержал на втором этапе КМ в Хохфильцене (Австрия). Йоханнес стал победителем гонки преследования, стартовав с 11-го места.

Биатлон. Кубок мира, 2-й этап, Хохфильцен. Гонка преследования, 12,5 км, 4 огневых рубежа. Мужчины

(11) Йоханнес Бё (Норвегия) — 33.05,1 (1 промах).

(5) Йоханнес Дале (Норвегия) — отставание 22,6 секунды (3).

(1) Тарьей Бё (Норвегия) + 28,4 (2).