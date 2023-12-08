Кустова выиграла международный турнир по прыжкам на лыжах с трамплина

Россиянка Александра Кустова стала победительницей международного турнира по прыжкам на лыжах с трамплина, который проходит в Нижнем Тагиле.

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Кустова на трамплине К90 показала результат 119,6 балла. Второе место заняла ее соотечественница Лидия Яковлева (110,0), третьей стала еще одна представительница России Кристина Кручинина (108,9).