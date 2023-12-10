Йоханнес Клебо прокомментировал победу в спринте

«Это был действительно зрелищный финал. Я немного нервничал перед гонкой, потому что трасса здесь довольно сложная: много поворотов и много спусков, но у меня были отличные лыжи и, наконец-то, я чувствую, что моя физическая форма улучшается, поэтому можно сказать, что я вернулся. Теперь буду просто наслаждаться полученными чувствами», — приводит слова Клебо пресс-служба FIS.