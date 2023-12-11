Юлия Ступак выступит на этапах Кубка России в Кирово-Чепецке

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете лыжница сборной России Юлия Ступак (Белорукова) выступит на третьем и четвёртом этапах Кубка России по лыжным гонкам сезона-2023/2024 в Кирово-Чепецке.

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«Стартую 16, 20 и 24 числа», — написала Ступак в своих соцсетях.

Напомним, третий этап Кубка России в Кирово-Чепецке пройдёт с 14 по 16 декабря, четвёртый этап состоится 20–24 декабря. 16 декабря женщины будут соревноваться к гонке на 5 км классическим стилем, 20 декабря спортсменки выступят в аналогичной дисциплине, а 24 декабря пройдёт скиатлон.