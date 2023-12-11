Легков: молодым российским лыжникам повезло с отсутствием международных соревнований

«Молодёжи в какой-то степени, пусть и маленькой, повезло, как ни странно, с отсутствием международных соревнований. Теперь наши лидеры не уезжают на Кубок мира, а выступают в России. Благодаря этому у молодых есть возможность у них учиться. Это положительный момент в наших лыжных гонках. Мы видим восходящую динамику результатов», — приводит слова Легкова пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР).